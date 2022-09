Torino Primavera, Scurto torna a Roma da avversario: obiettivo primo posto

Dal 2001 il Toro non vinceva tutte le prime tre partite del campionato con la Primavera. Segnali di una stagione che è iniziata per il verso giusto e questo era tutt'altro che scontato. La terza trasferta stagionale porterà a Roma che è uno dei campi più ostici della categoria (se non addirittura il più ostico). Fare risultato al Tre Fontane sarebbe sinonimo di una squadra che sta bene e che può davvero puntare in alto. D'altronde al momento i granata si sono già messi alle spalle alcune partite veramente complicate e sono ancora a punteggio pieno. Dopo la Roma poi ci sarà forse il primo test sulla carta più agibile (la partita contro il Cesena) e dopodiché la pausa per le Nazionali per respirare, far aumentare l'intesa tra giocatori e lavorare sulla parte atletica. Il primo mini sprint stagionale sta per concludersi insomma e il Torino può mettere nel mirino il primo posto in solitaria. Un obiettivo che deve riempire d'orgoglio tutto il mondo della Primavera granata ed essere uno stimolo per continuare sulla propria strada dando il massimo.