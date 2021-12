Torino Primavera, sfida al Bologna per dare continuità e allungare in classifica

La Primavera del Torino si prepara ad affrontare il Bologna: dopo la vittoria a Firenze, i granata puntano a riconfermarsi tra le mura di casa

Irene Nicola

Dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina, torna in campo la Primavera del Torino. I granata saranno impegnati domani - sabato 18 dicembre - alle ore 11 contro il Bologna, che verrà ospitato allo stadio "Pozzo Lamarmora" di Biella. Sarà un match importante per la squadra di Federico Coppitelli, chiamata a ripetersi dopo l'ottima trasferta fiorentina per dare continuità a una classifica troppo corta per concedersi passi falsi.

LA SFIDA - Contro il Bologna, il Torino dovrà affrontare l'ennesima prova di maturità della stagione. La classifica evidenzia una differenza importante tra le due avversarie, con i granata secondi e i felsinei penultimi in zona retrocessione, separati di 11 punti. Ma abbassare la guardia ora sarebbe un errore, perché la continuità è stata la chiave di volta della squadra di Coppitelli fin qui nel girone d'andata. Il Bologna ha urgenza di far punti e arriverà a Biella galvanizzato dall'inattesa vittoria sull'Empoli, dunque non andrà sottovalutato. Allo stesso tempo, il Torino ha la possibilità di sfruttare il match per un allungo in classifica, che allenterebbe la pressione delle avversarie, molte delle quali impegnate questo fine settimana in scontri diretti - Empoli-Juventus, Napoli-Roma e Genoa-Atalanta tra queste.

LE SCELTE - Per la partita di domani, Coppitelli avrà a che fare con ritorni e assenze forzate. Tra le buone notizie per il tecnico granata c'è il rientro di Matthew Garbett, che ha scontato la squalifica a tempo rimediata in Coppa Italia saltando le partite contro Cagliari e Fiorentina. Il ritorno del centrocampista è un'ottima notizia per il Torino, considerando che sul reparto pesava già l'assenza di Demis Maugeri. Non ci sarà invece Andrei Anton, che era uscito nel secondo tempo del match con la Fiorentina a causa di uno stiramento. Una tegola per i granata, che dovranno fare a meno di uno dei pilastri della difesa. Per il resto non ci dovrebbero essere sorprese in vista del match contro i felsinei, il penultimo del 2021. A chiudere l'anno sarà infine la trasferta a Milano contro l'Inter di mercoledì 22 dicembre.