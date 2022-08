Torino Primavera, si alza l’asticella: l’Atalanta un test che potrà dire molto

Da un tabù a un altro. L'avvio di stagione per la Primavera del Torino non è di sicuro dei più semplici, non solo sulla carta ma anche per il feeling storicamente negativo contro le prime due avversarie. Dopo il Cagliari in trasferta, ora la squadra di Giuseppe Scurto sfiderà l'Atalanta a Bergamo. Contro i sardi la Primavera granata non vinceva fuoricasa dal 2012, contro l'Atalanta in campionato (durante la regular season) addirittura dal 21 ottobre 2006 quando Maikol Negro e Diego Gigliotti regalarano il successo al Toro allenato da Pigino. Ere calcistiche fa insomma.