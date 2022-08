Primavera, Cagliari-Torino 0-1: Scurto inizia con una vittoria, decisivo Ansah

Il Torino inizia la ripresa come aveva finito il primo tempo: tenendo alza la pressione e mettendo in grande difficoltà la retroguardia del Cagliari che fatica a impostare. I sardi comunque iniziano in modo positivo il secondo tempo, con maggiore convinzione. Al 53' sono proprio i padroni di casa pericolosi. Punizione dalla destra messa in mezzo per la testa di Palomba, che però non trova lo specchio. La risposta del Toro arriva poco dopo. Caccavo è bravo a recuperare palla in zona offensiva, punta la porta e una volta in area di rigore aspetta troppo prima di calciare e così il Cagliari si salva. Al 58' è ancora la squadra di casa pericolosa, questa volta con Caddeo, che calcia dal limite e trova la risposta di Passador. Scurto corre ai ripari e inserisce Dell'Aquila e il neo arrivato Jurgens per Ansah e Weidmann. In avanti però c'è sempre la squadra di casa, che al 59' si rende ancora pericoloso con Pulina, ma non trova lo specchio dei pali. Al 64' arriva la risposta del Toro su una grande giocata di Dell'Aquila che è bravo a difendere palla e a sgusciare in area, poi preferisce andare al tiro e non serve Jurgens tutto solo. Dall'angolo conseguente lo stesso 10 granata serve Anton che colpisce la sfera senza trovare lo specchio dei pali. Il Toro con l'ingresso dell'ex Spal è più vivo e al 70' è ancora pericoloso, questa volta con Jurgens, ma la sua staffilata è centrale e facile da parare per Lolic. Dell'Aquila è scatenato e anche all'80' prova a trovare il suo primo gol in maglia granata, ma sul suo mancino in diagonale è attento Lolic che devia. Negli ultimi minuti il Cagliari alza i giri e inizia a farsi vedere con costanza in avanti. Prima da angolo i sardi sfiorano il gol. Masala batte e aiutato dal vento per poco non inganna Passador. I granata, nonostante gli ultimi disperati tentativi del Cagliari, si difende bene e prova anche a chiuderla senza riuscirci. Il brivido per i granata arriva nel finale con il Toro che perde un possesso palla a pochi secondi dalla fine e i sardi possono usufruire di due corner, senza sfruttarli. Il Toro quindi inizia la stagione con la vittoria, un successo che in casa del Cagliari mancava da 10 anni. Il gruppo di Scruto inizia con i tre punti.