Torino Under 18, il bilancio di fine anno: da Capac a Gaj, quanti prospetti 2005

Torino Under 18, il bilancio di fine stagione: Asta chiude terzo

Il campionato Under 18 quest'anno ha cambiato volto, suddividendosi in due gironi da 10 squadre ciascuno con tre giri di boa per un totale di 27 giornate. Le fasi finali partivano dalle final four, con due classificate per girone, le altre tutte fuori. Una formula che ha reso la qualificazione particolarmente complessa. Il Torino però è rimasto a lungo a ridosso della zona final four, perdendo qualche colpo in alcune occasioni ma facendosi apprezzare in tante altre. Alla fine il gruppo di Asta ha chiuso al terzo posto in una volata che ha messo alle spalle dei granata squadre del calibro di Milan, Verona e Atalanta. A prescindere dai risultati, è il lavoro sui singoli che premia il gruppo Under 18. Dallo staff di Asta sono passati alcuni giocatori della Primavera per tornare a prendere confidenza con il campo - vedi Ciammaglichella e Vaiarelli post infortunio, Corona dopo il suo arrivo a Torino - e sotto la guida del tecnico granata ne sono esplosi altri che hanno fatto il salto in Primavera - su tutti emblematico Savva, un punto fermo dell'Under 18 diventato poi titolare anche in Primavera; ma nel finale di stagione tanti i 2005 aggregati in panchina. Tra chi veniva e chi andava, il gruppo Under 18 ha saputo amalgamarsi trovando la quadra. Non è bastato per le fasi finali, ma è indice comunque di una crescita importante.