Viareggio Cup, a Gallea il premio Signorini: è il miglior difensore della finale

Viareggio Cup, Gallea miglior difensore della finale

Il centrale del Torino classe 2005 contro il Sassuolo ha giocato l’ennesima ottima partita in questa manifestazione. Lui fa parte dello zoccolo duro dell’annata, essendo uno dei ragazzi che da sempre è al Torino. Un bel riconoscimento - nonostante la sconfitta - per un difensore che spesso con i granata si è messo in mostra per carisma e grinta.