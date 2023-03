Viareggio Cup, Torino-Rappr. Serie D 3-1: i granata volano in semifinale

Torino-Rappresentativa Serie D: il secondo tempo

La ripresa si apre subito con un sussulto del Toro, che si fa ancora vedere con un'iniziativa personale, un gran tiro di Dalla Vecchia dalla distanza su cui è molto attento Del Sorbo. La Rappresentativa Serie D prova ad alzare il ritmo, ma sono sempre i granata i più pericolosi. Al 53' infatti un'incursione di Gaj si trasforma in una chance pericolosa: Corona si gira in area e mette in mezzo un cross teso per Barzago, che manca il tap-in. Asta fa quindi i primi due cambi, dando spazio a Perciun e Ceica, subentrati a Barzago e Gabellini. Perciun si rende subito utile alla causa, murando un tiro a botta sicura di Opoola che era un rigore in movimento. La gara diventa frenetica. La Rappresentativa Serie D inizia a spingere e sfonda con Opoola in area. Proteste sulla conclusione del nigeriano per un tocco di mano di Makadji in area, non sanzionato. I granata hanno un momento di flessione, Asta interviene ancora passando a un offensivo 4-2-3-1 con Capac e Iacovoni subentrati a Dalla Vecchia e Corona. La mossa del tecnico granata paga. Capac si inventa al 73', appena dieci minuti dopo il suo ingresso, una conclusione dal limite che si incunea nell'angolino basso alla destra di Del Sorbo. 2-1 per il Torino, che dopo aver sofferto riesce a portarsi in vantaggio. La Rappresentativa Serie D continua a creare qualche pericolo, specie con Opoola in contropiede ma Gallea interviene bene. I granata nel frattempo continuano a fare la loro parte e anzi vanno vicini al 3-1 al 78' quando Iacovoni fa tremare il palo. Nel finale dentro anche Azizi al posto di De Marco per contenere la spinta degli avversari. Il Toro continua comunque a spingere e non arretra. Così nasce anche il gol del 3-1, viziato da un erroraccio di Del Sorbo su una conclusione dal limite di Capac, che si regala così la doppietta. Il Torino accede alle semifinali della Viareggio Cup.