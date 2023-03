Torneo di Viareggio, sarà Torino-Bologna in semifinale

Dopo aver sconfitto questo pomeriggio - giovedì 30 marzo - per 3-1 la Rappresentativa Serie D, il Torino affronterà il Bologna in semifinale al Torneodi Viareggio. I rossoblù arrivano dalla vittoria contro l'Empoli ai calci di rigore. L'altra semifinale, invece, sarà tra la Fiorentina e il Sassuolo: la formazione viola ha battuto per 1-0 l'Honved, mentre i neroverdi la Sampdoria per 2-1. Entrambe le semifinali andranno in scena sabato 1 aprile: alle ore 14:00 Fiorentina-Sassuolo a Seravezza (LU) allo Stadio “Buon Riposo”, mentre alle ore 18:00 Torino-Bologna a Santa Croce sull’Arno (PI) allo Stadio “Masini”. Di seguito il programma completo delle semifinali del Torneo di Viareggio: