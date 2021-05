I prestiti del Toro: per Millico una stagione in infermeria, giocati appena 128′

L'attaccante classe 2000 non è riuscito a collezionare neanche una presenza da titolare in questa complicatissima annata

A campionati conclusi, è tempo di analizzare la stagione dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Tra questi c'è Vincenzo Millico , attaccante classe 2000 che nel mercato di gennaio ha salutato il Torino per trasferirsi in prestito al Frosinone e ora farà rientro alla base.

GLI INFORTUNI - Per Millico la stagione 2020/2021 è stata senza dubbio da dimenticare. L'ex attaccante della Primavera granata non è riuscito a scendere in campo da titolare nemmeno una volta quest'anno. Millico infatti ha potuto giocare solamente per 128 minuti sommando le 4 presenze con il Torino e le 4 con il Frosinone, tutte sempre partendo dalla panchina. La stagione è stata certamente condizionata dai tantissimi infortuni. Già durante il ritiro di inizio stagione Millico era vittima di problemi fisici dato che subì un affaticamento muscolare durante la preparazione con il Toro. In seguito il classe 2000 fu falcidiato dai tantissimi problemi di tipo muscolare come risentimenti e distrazioni (sei stop totali, compreso il Covid a ottobre). La sua esperienza nel Lazio è stata limitata parecchio proprio per questi motivi che hanno di fatto reso la stagione per Millico un inferno. Lo stesso attaccante di proprietà del Toro si è reso conto della situazione e nei mesi scorsi si era voluto scusare con i propri tifosi.