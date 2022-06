27 giugno giorno di successi granata: scudetto nel 1948 e Coppa Italia nel 1971

Due i titoli conquistati dal Toro nella sua storia in questo giorno

Il 27 giugno evoca ricordi positivi al Torino. In questo giorno infatti, nel 1948, il Toro di Valentino Mazzola, allenato da Mario Sperone, sconfisse per 5 a 1 il Modena e conquistò il quarto scudetto consecutivo. Sempre il 27 giugno, ma questa volta del 1971, il Torino vinse la quarta Coppa Italia della sua storia. Decisivi furono i calci di rigore nello spareggio conclusosi a reti bianche dopo 120' con il Milan a Marassi. Grande merito in quell'occasione andò alle parate dell’estremo difensore granata, Castellini, che parò due rigori a Gianni Rivera.