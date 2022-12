Il Museo del Grande Torino rimane a Grugliasco. Ma continua a pensare al Fila…

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, nel giorno dei 116 anni del Torino, ha introdotto Eraldo Pecci ( QUI LE SUE PAROLE ) nella Hall of Fame della squadra granata, così come l'ex presidente della Fondazione Filadelfia Cesare Salvadori, con la moglie Barbara a ritirare la targa per il marito defunto. In questa occasione, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Grugliasco, Dario Lorenzoni, è stato siglato un rinnovo dell'accordo che fa sì che il Museo sia ospite a Villa Claretta Assandri, come accade dall'apertura del 2008 a questa parte.

Fondazione Filadelfia, Asvisio: "Museo del Grande Torino al Fila? Siamo più vicini di qualche tempo fa"

Ma nei pensieri e nei cuori dei tifosi granata, e in particolare dell'Associazione Memoria Storica Granata che cura il Museo, c'è il trasferimento al Filadelfia, che fin qui è stato progettato ma è rimasto lettera morta, a causa anzitutto della mancanza di risorse. Di questo ha parlato anche Luca Asvisio, presidente della Fondazione Filadelfia oggi presente al Museo, spiegando la situazione dello spostamento del Museo del Grande Torino. Con queste parole ha dato forti speranze di voler fare grandi passi avanti nel 2023: “Quando entro qui mi batte il cuore. Spero che ce la faremo a portare il museo a Torino. Le estrazioni culturali di chi lavora alla Fondazione sono diverse ma tutti abbiamo l’amore per il museo e vogliamo portarlo al Fila. Le casse della Fondazione stanno bene. Per ottenere i fondi stiamo interloquendo positivamente con delle fondazioni torinesi e con il Credito Sportivo. I costi stanno aumentando ma spero che si riesca a realizzare questo sogno. Siamo più vicini di qualche tempo fa, ci auguriamo nel corso del prossimo anno di far passi avanti decisivi per realizzare questo sogno e riportare il Museo del Toro a casa. Intanto siamo riusciti ad ottenere la riapertura del cortile storico". Presto i tifosi granata potranno tornare al Filadelfia a vedere degli allenamenti, all'ottenimento del documento mancante: qui gli ultimi aggiornamenti in merito.