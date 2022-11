Il Filadelfia verso la riapertura ai tifosi: in arrivo il documento mancante

Il Torino, dopo aver ricevuto delle istanze per rendere accessibile almeno il cortile, si è reso disponibile. Manca ancora un passaggio burocratico

Federico De Milano

Durante questa sosta per il Mondiale, in casa Torino potrebbe essere registrata una novità che sta molto a cuore al mondo granata. Da parecchio tempo infatti molti tifosi granata si augurano che la società possa finalmente riaprire le porte del cortile del Filadelfia per consentire alla gente di assistere agli allenamenti o perlomeno di potersi aggregare nel Cortile, che per anni, durante l'epopea del Vecchio Filadelfia, ha rappresentato il fulcro della passione granata, un punto di incontro tra calciatori e tifosi dove la passione granata fioriva. Negli ultimi giorni si sono registrate parecchie novità in tal senso ma manca ancora qualche passaggio prima di poter rivedere i tifosi all'interno del Filadelfia.

Torino, Cpi passaggio fondamentale per la riapertura del cortile del "Fila" — Dopo molte istanze dei tifosi in merito - tra cui spicca quella dei Giuristi Granata, che hanno evidenziato come l'apertura del Cortile del Filadelfia sia prevista dallo Statuto della Fondazione - Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Filadelfia ha infatti incassato negli scorsi giorni l'apertura del Torino FC a rendere accessibile, con modalità ancora da decidere, il cortile del Filadelfia. A questo proposito la Fondazione sta lavorando per ottenere il Cpi da parte dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un certificato di prevenzione incendi (Cpi) che è necessario per l'aggregazione del pubblico e attesta il rispetto delle normative anti-incendio; quello precedente era scaduto e dunque il documento andava rinnovato. Entro la fine di novembre si attende dunque che venga rilasciato questo certificato da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un passaggio determinante per poter riaprire il cortile, con modalità che saranno condivise con il Torino FC che ha già fatto capire che non sarà possibile seguire tutti gli allenamenti di mister Juric (nella giornata di ieri sono iniziati i lavori per l'installazione delle nuove vele dello stadio). Il quale, dal canto suo, ha detto ripetutamente che almeno per i primi allenamenti della settimana - quelli dove non ci si concentra in modo specifico sulla tattica - la presenza dei tifosi non è ritenuta un problema.

La Fondazione Filadelfia cerca volontari per il cortile — Al contempo la Fondazione Filadelfia ha fatto sapere che per la riapertura del cortile anche in orari dove la squadra non è presente al campo è pronta ad occuparsi lei stessa della vigilanza tramite i suoi volontari. Tutto sta quindi prendendo forma e poco per volta inizia a farsi sempre più vicino il giorno della possibile riapertura. Per i tifosi potrebbe quindi prospettarsi la possibilità di poter rientrare al Filadelfia, magari per la data 3 dicembre, quando il club festeggerà il suo 106° compleanno.