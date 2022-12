Sacerdoti contro influencer: a Venaria il match benefico a tinte granata

Una squadra di sacerdoti di Torino e dintorni scende in campo contro una formazione composta da influencer: l'obiettivo è raccogliere fondi per l'ospedale Sant'Anna

Luca Bonello

E' in programma per venerdì 9 dicembre (calcio d'inizio ore 20:45), al centro sportivo "Don Mosso" di Venaria, una partita benefica organizzata dalla chiesa di Sant’Antonio Abate di piazza Stampalia, insieme all’Associazione "Matteo è con noi", onlus molto conosciuta dai tifosi del Toro in quanto lo stendardo è sempre esposto sugli spalti durante le partite dei granata, e con il patrocino del Torino FC e della Città di Venaria. Il match, la cui reclame recita "Inferno contro paradiso", e al quale assisterà anche l'allenatore dell'Under 18 del Toro, Antonino Asta, vedrà sfidarsi una squadra di sacerdoti e una fatta da influencer, con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'ospedale Sant'Anna di Torino.

L'onlus in ricordo di Matteo. Il padre: "Lavoriamo a braccetto con l'ospedale Sant'Anna" — L'associazione "Matteo è con noi", nata il 22 febbraio 2019, ovvero 4 anni dopo la morte del piccolo tifoso granata Matteo Di Santo, colpito da una leucemia linfoblastica acuta, è stata creata dagli stessi genitori di Matteo. Queste le parole del padre, Mirko Di Santo: "Si tratta del nostro modo di tradurre il dolore in qualcosa di utile, nel nome di Matteo. Lavoriamo a braccetto con i dottori del reparto neonatale T.I.N.C. dell’ospedale Sant’Anna di Torino. Loro ci indicano i macchinari di cui avrebbero bisogno e noi ci adoperiamo per trovare i fondi necessari all’acquisto". L'ultima idea riguarda la volontà di reperire un CFM Olympic Brainz Monitor, uno strumento necessario per monitorare l’attività cerebrale dei bimbi nati prematuri dal costo di 21.500 euro più Iva. "I proventi dell’amichevole serviranno a questo e ci occuperemo personalmente di acquistare il monitor" spiega Mirko.

Sacerdoti contro influencer: i dettagli sull'amichevole — Al fine di raggiungere questo loro obiettivo, l'associazione ha organizzato a Venaria quest'amichevole, che vedrà alcuni sacerdoti di Torino sfidare una squadra di influencer in arrivo da Milano. Di quest'ultima formazione faranno parte Giulio Raselli, Matteo Ranieri, Yuri Pennisi, Davide Donadei, Alessio Tanoni, Fabio Dude, Filippo Cozzi, Alessandro Piscopo, Graziano Simonetti, Marco Gemello, Mattia Gemello, Nicola Vivarelli, Matteo Diamante e Gianluca Costantino. Il costo di un biglietto per assistere alla partita è di 10 euro (7 per gli under 10) e, ricordiamo, tutto il ricavato andrà a favore dell'ospedale Sant'Anna. I tagliandi sono acquistabili qui: https://piemonteticket.18tickets.it/film/11453.