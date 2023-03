Corriere Torino: “Gioie e dolori, Pellegri è pronto ma Juric perde Aina e Ilic”

L'edizione torinese del Corriere della Sera propone quest'oggi un punto sugli infortuni in casa Toro in vista della sfida contro il Sassuolo in trasferta lunedì sera. Se Juric può esultare per il rientro di Pietro Pellegri che dopo un lungo stop è di nuovo a disposizione, sono arrivate nella giornata di ieri le cattive notizie degli infortuni di Ivan Ilic e anche di Ola Aina. Il nigeriano si deve quindi di nuovo fermare in questa stagione molto sfortunata per lui; sulle fasce Juric dovrà quindi scegliere tra Vojvoda, Singo e il rientrante Lazaro che potrebbe essere convocato per Reggio Emilia. Dovrebbero rimanere fuori Miranchuk, Karamoh e Vieira anche se mancano ancora tre giorni di test nei quali saranno valutate le loro condizioni.