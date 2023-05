Corriere Torino: “Tanti giovani per il Grande Torino e Buongiorno emoziona”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi concede molto spazio alla Cerimonia svoltasi ieri a Superga per il Grande Torino. Un particolarità evidenziata dal quotidiano piemontese è quella della presenza di moltissimi giovani tra i tifosi accorsi ieri alla Basilica. C'erano tanti ventenni arrivati anche al di fuori del Piemonte e diversi papà con i bambini in spalla. Nonostante siano passati 74 anni e molti di noi non abbiano mai assistito alle gesta del Grande Torino da questa massiccia presenza si nota l'affetto per gli Invincibili, come ha sottolineato il presidente granata Urbano Cairo. Un altro aspetto che aiuta i giovani ad immedesimarsi e ad affezionarsi a questo club è rappresentato da Alessandro Buongiorno che a soli 23 anni ha avuto l'onore di leggere i nomi del Grande Torino nella giornata di ieri. Vedendo il difensore granata leggere i nomi degli Eroi si denotava tutta l'emozione di un ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Toro.