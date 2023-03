La Gazzetta dello Sport: “Cairo: ‘Il Toro merita 7+. Vorrei comprare lo stadio'”

Sulle colonne dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spazio alle parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, che ha parlato a GR Parlamento. Qui le sue affermazioni principali, riportate dalla rosea: "Aspettiamo a dare voti definitivi, ma di certo il nostro campionato è positivo: oggi il Toro si merita un 7+. Siamo a -5 dall'Atalanta sesta, quindi non lontani da un obiettivo importante: si può avere ambizione. Siamo reduci dal biennio della pandemia che ha lasciato i bilanci dei club in una condizione difficile. Tra il 2020 e il 2021 abbiamo perso circa 60milioni: per questo motivo ho dovuto inventarmi qualcosa. Come avevamo fatto ai tempi di Ventura, abbiamo puntato sui giovani. Abbiamo una rete di osservatori importante, con a capo Specchia: ci sono almeno dieci persone in giro per il mondo che propongono tanti giocatori. Schuurs non è venuto fuori per caso. Juric? Sicuramente mi aspetto che rimanga. Stiamo ragionando per un rinnovo: da parte nostra c’è tutta la voglia di farlo, lui sta facendo una riflessione. Abbiamo un’interlocuzione con il sindaco di Torino: se ci saranno le giuste condizioni, sarebbe bello che potessimo acquistare lo stadio Olimpico, avendo le stesse condizioni che ebbe la Juve quando le venne ceduto il Delle Alpi".