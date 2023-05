La Gazzetta dello Sport: “Schuurs vuole un gran finale e si appella ai tifosi”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi dedica ampio spazio alle parole di Perr Schuurs, pronunciate ieri all'evento presso il negozio JD al Settimo Cielo Retail Park. Il difensore olandese si è appellato ai tifosi del Toro chiedendo loro il massimo supporto per il finale di campionato: "Cari tifosi, domenica vi aspettiamo allo stadio. Venite in tanti, lotteremo insieme per superare la Fiorentina, è una sfida molto importante. Ottavo posto? È un obiettivo molto importante. Dobbiamo pensare partita dopo partita e dopo l'Inter tireremo le somme". Il centrale granata ha fatto anche un bilancio personale: "Mi sento migliorato, anche come conoscenze di calcio. Nell'Ajax giocavamo con quattro difensori, qui al Toro siamo in cinque o in tre. Juric mi ha aiutato molto in questa stagione".