La Stampa: “Il futuro di Schuurs al Torino resta in bilico”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa vengono riportate le dichiarazioni di Perr Schuurs rilasciate all'evento presso il negozio JD al Settimo Cielo Retail Park. Il giornale piemontese titola riguardo al futuro dell'olandese che appare ancora in bilico e si legge che in caso di maxi offerta partirà un anno dopo il suo arrivo dall'Ajax. Il difensore granata risponde così alla domanda sul suo futuro: "Non so. Il mio focus è solo sul Toro". Parole che quindi possono rasserenare i tifosi del Torino riguardo soprattutto al finale di campionato con Schuurs che promette concentrazione fino all'ultimo. Secondo La Stampa però in estate potrebbero esserci sorprese soprattutto in caso di offerte importanti per quello che si è rivelato essere uno dei migliori difensori del campionato di Serie A.