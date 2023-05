Torino: ultima vittoria casalinga ad inizio marzo, poi in vantaggio per soli 40′

Torino, solo 40' in vantaggio su 540

Il Torino, seppur mantenga un ritmo altissimo in trasferta, in casa sta vivendo un periodo molto complicato, tanto che, nelle ultime 6 gare (540' senza contare i recuperi), è stato in vantaggio per soli 40', ovvero quelli trascorsi dal gol di Sanabria a quello di Caprari in Torino-Monza. Al contrario, per 272' (un minuto su due) è stato sotto di almeno un gol. Negativo spesso è stato l'approccio alla gara: 3 gol su 10 sono stati subiti all'interno dei primi 10 minuti di gara (Osimhen al 9° in Torino-Napoli, Dybala all'8° in Torino-Roma e Vilhena al 9° in Torino-Salernitana). Mentre il finale di gara è stato fatale in due occasioni: contro il Monza (Caprari all'84°) e contro l'Atalanta (Zapata all'88°). Adesso sul cammino del Toro c'è l'Inter: l'ultima opportunità per tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi in questa stagione.