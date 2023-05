Buongiorno centrale, Schuurs passa a destra: quante soluzioni in difesa per Juric

Buongiorno perno centrale per limitare le doti fisiche di Nzola

Il risultato di tali scelte è stato quello auspicato dall'allenatore croato perché la squadra è riuscita ad uscire dal Picco senza subire gol. La mossa principale è stata chiaramente quella di schierare Buongiorno come centrale e non come braccetto per cercare di contenere un centravanti fisico come Nzola. A spiegarlo è stato lo stesso tecnico del Toro nel postpartita: "Schuurs? L’ho messo a fare il braccetto perché volevo Buongiorno su Nzola". La prova offerta da Buongiorno contro il numero 18 dello Spezia è stata buona anche se si stava per macchiare di un errore commesso in occasione del fallo da rigore fischiato dall'arbitro al 34'. Il penalty è stato poi tolto dal VAR per una precedente irregolarità scagionando così il 4 granata e cancellando l'unico errore della sua gara. Il centrale azzurro ha quindi dimostrato ancora una volta di poter giocare in entrambi i ruoli della difesa a 3 di Juric, sia perno centrale che braccetto di sinistra.