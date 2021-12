51 anni fa l’esordio con la maglia del Torino di Renato Zaccarelli

La prima presenza in granata risale al 6 dicembre 1970: MTK-Torino 1-1

Il 6 dicembre 1970 Renato Zaccarelli fece il suo esordio in campo con la maglia del Torino. Nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa Mitropa, al primo minuto dei supplementari della sfida contro l'MTK di Budapest, colui che poi sarebbe diventato, per tutti, Zac, subentrò a Rampanti, nel momento clou di una partita tesissima, che alla fine portò all'eliminazione del Toro dalla competizione (decisivo l'autogol di Ferrini al 115' dopo l'1-1 dei 90' regolamentari). Fu un incontro anche molto nervoso, a tal punto che, dopo il match, si scatenò una rissa in campo che si concluse con l'invasione di campo di alcune centinaia di tifosi, con i giocatori granata costretti ad uscire sotto scorta dallo stadio.