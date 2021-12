Quali trequartisti titolari a Cagliari? Lettori curiosi di vedere Pjaca-Brekalo

Per oltre il 68% dei lettori di Toro News la giusta coppia di trequartisti da schierare in Sardegna è quella tutta croata

Nell'ultimo sondaggio lanciato da Toro News, la domanda era su quale coppia di trequartisti schierare dal primo minuto per la gara di domani sera in casa del Cagliari. Il Torino ha a disposizione quattro giocatori che il tecnico Juric alterna in questa posizione e si tratta di Josip Brekalo, Dennis Praet, Karol Linetty e Marko Pjaca. Tra tutte le opzioni disponibili la maggior parte dei lettori di TN ha scelto la coppia tutta croata Pjaca-Brekalo (357 voti che equivalgono a più del 68% dei 524 totali). Al secondo posto Brekalo-Praet e Pjaca-Praet ma molto distaccate con rispettivamente 76 e 63 voti.