Kian Fitz-Jim è ufficialmente un nuovo giocatore granata: il centrocampista classe 2003 è stato acquistato dall'Ajax a titolo definitivo. Si tratta di un centrocampista totale e di un pupillo di Francesco Farioli, attuale allenatore del Porto, che lo ha allenato tra le fila dei Lancieri e lo voleva anche alla corte dei Draghi. Con il suo arrivo, Gianluca Petrachi puntella la linea a 2 del centrocampo di Abate, con un giocatore in grado di garantire qualità nel gestire il pallone, dinamismo e duttilità.

Formula, cifre e dettagli dell'operazione

Arrivato nella giornata di mercoledì a Caselle, il calciatore nato ad Amsterdam ha svolto le visite mediche e in data odierna ha messo la propria firma sul contratto che lo lega al Toro. Per quanto riguarda le cifre e i dettagli della trattativa, l'accordo è stato trovato sulla base di. L'olandese ha firmato un