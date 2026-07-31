Davide Gaffurini ha ricevuto la convocazione dall'Italia Under 18 per partecipare ai Giochi del Mediterraneo, manifestazione sportiva che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Il difensore granata, che l'anno scorso ha giocato con l'Under 17, essendo 2009, ha trovato un po' di minutaggio con l'Under 18 e ha esordito anche da sottoleva nell'Under 20 granata, durante quest'estate si è allenato a Spiazzo con la Primavera di Baldini. Il 17enne si è guadagnato la chiamata per la nazionale e a fine agosto parteciperà con l'Under 18 italiana alla spedizione in Puglia.

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Italia Under 18 i convocati per i Giochi del Mediterraneo

Christian Lupo (Lecce), Mattia Sonzogni (Atalanta);Matteo Albini (Como), Lorenzo Dattilo (Roma), Djibril Diallo (Parma),, Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma);Jeffrey Nana Baffoh (Sassuolo), Francesco Ballarin (Venezia), Edoardo Biondini (Empoli), Gioele Giammattei (Roma), Mattia Guaglianone (Roma);Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Empoli), Diego Perillo (Atalanta)