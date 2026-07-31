Archiviato il ritiro di Pinzolo e le tre amichevoli contro il Pinzolo Valrendena, l'Alcione Milano e il Cittadella, il Torino è pronto a salire di livello. Domenica i granata voleranno in Inghilterra per affrontare alle 16:00 il Burnley al Turf Moor, in quello che sarà il primo test internazionale dell'estate e uno degli appuntamenti più significativi del precampionato di Ignazio Abate. Negli ultimi anni, infatti, il club granata ha spesso scelto di confrontarsi con avversari stranieri nelle ultime uscite estive, trasformando queste trasferte in un banco di prova prima dell'inizio della stagione ufficiale. Ma come sono andate le trasferte estere del precampionato negli ultimi anni?

Francia e Spagna, risultati alterni nelle ultime estati

Negli ultimi anni il Torino ha fatto dell'estero una tappa fissa della preparazione estiva, affrontando avversari di livello sempre più alto. Nel 2025 i granata dell'allora tecnico Baroni persero entrambe le sfide contro il Monaco (3-1 e ancora 3-1) prima di chiudere il precampionato con il pesante 3-0 incassato sul campo del Valencia nel Trofeo Naranja. Tre sconfitte che rappresentavano un brutto presagio sulla stagione che stava per incominciare. Un anno prima, invece, arrivarono segnali decisamente più incoraggianti: 0-0 contro il Lione, 1-1 con il Bourgoin-Jallieu e successo per 3-0 sul Metz. Nel 2023, infine, il Torino fermò sullo 0-0 il Lens, reduce da una stagione straordinaria in Ligue 1, prima di arrendersi 2-1 al Reims. Un bilancio altalenante, ma costruito quasi sempre contro squadre di alto profilo europeo, scelte dal club proprio per alzare il livello dei test estivi.

L'Inghilterra porta alla mente Anfield e il Liverpool di Klopp

Quella contro il Burnley non sarà nemmeno una novità assoluta sul suolo inglese. L'ultimo precedente risale all'estate del 2018, quando il Toro di Walter Mazzarri fu invitato ad Anfield per affrontare il Liverpool di Jürgen Klopp nell'ultima amichevole dei Reds prima dell'inizio della Premier League. Finì 3-1 per gli inglesi, trascinati dai gol di Firmino, Wijnaldum e Sturridge, con Andrea Belotti a segno per i granata in una serata di grande prestigio. Otto anni dopo il Toro torna in Inghilterra, questa volta per affrontare il Burnley: il palcoscenico sarà meno iconico di Anfield, ma il test dirà molto di più sul livello raggiunto dalla squadra di Abate. Il tecnico potrà contare su una rosa già diversa dal ritiro di Pinzolo tra nuovi acquisti e giocatori rientrati dalle Nazionali a due settimane dall'inizio della stagione.