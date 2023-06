Asta, Benedetti e Di Sarno ai saluti: è la fine di una piccola era per il Torino

La fine di una piccola era. Così si potrebbe definire la fine del rapporto con Antonino Asta , con Silvano Benedetti e con Paolo Di Sarno . Le motivazioni degli addii sono differenti, ma la sostanza è la medesima: tre colonne del Torino non faranno parte del progetto granata nella stagione 2023/2024. Non sarà alla guida di nessuna squadra giovanile l'ex capitano del Toro Antonino Asta. Dopo due anni da allenatore dell'Under 18, le strade si dividono. La società ha infatti deciso di virare su un profilo differente rispetto a quello di Asta e quindi ha preferito chiudere il rapporto con l'ex giocatore granata, veterano di lungo corso della società, essendoci entrato per la prima volta nell'ormai lontano 1997. Proprio vero che, come scritto nelle scorse ore su Toro News, Asta al Torino ha vissuto quattro vite .

Una vita in granata per Silvano Benedetti: 22 da responsabile della scuola calcio

La storia di Silvano Benedetti con il Torino non è dissimile da quella di Asta. Benedetti ha giocato nel Torino, l'ha portato alla vittoria e poi ha svolto un grandissimo lavoro nel settore giovanile come responsabile della scuola calcio. Dal 2001 ricopre questo ruolo e dunque i suoi saluti rappresentano un fatto di per sé storico nel nuovo millennio granata. Ha deciso di non prolungare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Benedetti sta già formando il suo successore Corrado Buonagrazia, che attualmente è responsabile delle giovanili dell'Alessandria.