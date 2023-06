Torino, Benedetti sta già formando il suo successore Buonagrazia: il punto

Il presente della Scuola calcio del Torino si chiama Silvano Benedetti, una figura storica in tutti i sensi della società. Il futuro si chiamerà Corrado Buonagrazia, che attualmente ricopre il ruolo di responsabile delle giovanili dell’Alessandria. Un cambiamento quasi epocale per il Toro e per questo se n’è parlato anche durante la conferenza stampa con Ruggero Ludergnani. Le parole del dirigente granata per Benedetti sono state (come ci si poteva aspettare) di elogio. D’altronde l’ex giocatore granata è sempre stato apprezzato non solo per le sue competenze, ma anche (e forse anche soprattutto) per l’aspetto umano.