Az Alkmaar-Torino 2-1, Rodriguez: “Belotti ha il Toro nel cuore”

Le parole del giocatore svizzero al termine dell'amichevole in Olanda: "Mi adatto senza problemi a giocare nei tre di difesa"

"A Rennes avevo meno di venti giorni di allenamento, - ha dichiarato il 28enne svizzero - oggi invece mi sentivo già meglio fisicamente. Sono sicuro che arriverò in buone condizioni all’inizio del campionato. Ancora c’è tempo per equilibrare la squadra. Penso che oggi abbiamo fatto bene, chiaro che dobbiamo migliorare ma c’è ancora tempo. Sicuramente alla prima partita saremo pronti".

Su Belotti: "E' arrivato pochi giorni fa. Ha lavorato tanto in questi giorni ed era un po’ stanco, ma Belotti lo conosciamo, sappiamo che è forte. Mentalmente l’ho visto sereno come sempre, allegro, scherza, sempre uguale, come al solito. Se resta? Non lo posso dire io. Lui è da tanti anni al Toro. Sicuramente ha il Toro nel cuore, poi deciderà lui cosa vuole fare".