Buongiorno, dalla cantera granata alla nazionale: una chiamata che inorgoglisce il Toro

Tanto lavoro e buonissime prestazioni sul campo l'hanno portato a ricevere la chiamata più ambita da ogni calciatore: Alessandro Buongiorno è stato convocato dal CT della nazionale italiana, Roberto Mancini, per le sfide di qualificazione ai prossimi europei contro Inghilterra e Malta . Un'enorme soddisfazione per il classe '99, il quale, grazie al suo rendimento e alla sua continuità d'impiego (e già due stage con la nazionale), ha conquistato la maglia azzurra.

Buongiorno, dai campetti delle giovanili granata alla maglia azzurra

Considerando che Buongiorno è cresciuto nella cantera, il Torino non può che inorgoglirsi per questa chiamata. Un suo ragazzo, partito dai campetti delle giovanili, ha raggiunto prima la fascia di capitano e poi anche la nazionale, il tutto con il Toro nel cuore. Un'eventuale presenza nelle prossime gare, significherebbe esordio con la maglia azzurra per Buongiorno, il quale eguaglierebbe Asta, Barone, Baselli, Bearzot, Capra, Castellini, Danova, De Marchi, Gallea, Goggio, Martin, Morelli, Mosso, Rosina, Silenzi, Venturin e Zaza nella classifica dei calciatori del Torino con una presenza in nazionale. In caso di un doppio impiego invece, il difensore salirebbe a due presenze da granata in nazionale, raggiungendo il gruppo composto da Capello, Moro, Moretti, Serena, Sperone e Zuffi.