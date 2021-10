Cairo sul Toro: “Con Ventura la filosofia era giusta. Poi ci siamo snaturati”

Le parole di Cairo in occasione del Festival dello Sport di Trento

In occasione del Festival dello sport di Trento è intervenuto il Presidente del Torino Urbano Cairo in un dibattito con Tebas, Dal Pino e Boban in cui si è discusso di politica del pallone (qui le sue dichiarazioni in merito). Il patron granata però ha anche parlato del suo Torino. Queste le sue parole sui suoi 16 anni di presidenza: "Ho preso un Torino fallito e ho iniziato con investimenti importanti, per ritornare in A e mantenere la categoria. Poi con Ventura a partire dal 2011 abbiamo ottenuto risultati economici e sportivi importanti perché abbiamo "fatto calcio" (come diceva proprio Ventura), ovvero andando a prendere giovani, facendoli crescere e vendendoli. Purtroppo i cicli poi finiscono, non ci sono più calciatori che rimangono in una squadra in tutta la carriera, tendono a muoversi".