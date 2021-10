Recupero palla, Toro terzo in Serie A. E Cairo applaude il lavoro di Juric

Solamente il Verona e l'Atalanta hanno saputo fare meglio. E il patron: "Ho visto tante cose buone, il mister sta facendo un buon lavoro ed i giocatori hanno risposto positivamente"

Le dichiarazioni sul mancato rinnovo di Belotti si sono inevitabilmente prese la scena, ma nelle parole del presidente Urbano Cairo giovedì c'è stato spazio anche per i complimenti al lavoro di Ivan Juric . Il campo ha fin qui dimostrato che il tecnico sta riuscendo ad imprimere la sua impronta alla squadra ed anche il patron granata ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione. "È un inizio positivo, si è visto un cambio di marcia ed un Toro che ha giocato in modo diverso, più aggressivo" le parole di Cairo dal Festival di Trento.

I RECUPERI - Quello di Juric è sicuramente un Toro più aggressivo rispetto al recente passato. Ed a colpire il presidente granata è un dato in particolare, quello relativo ai palloni recuperati: "Leggevo una statistica, siamo al terzo posto vicini all'Atalanta che fa di questo il suo mantra". Con 450 palloni recuperati , il Toro è infatti la terza squadra del campionato da questo punto di vista. Solamente due squadre hanno saputo fare meglio dei granata - pur di poco - e non sono due formazioni a caso. Si tratta infatti del Verona (457) e dell' Atalanta (454): l'ex squadra di Juric e quella di Gasperini, principale fonte d'ispirazione del croato.

STRADA GIUSTA - Baricentro alto, pressing a tutto campo e recupero immediato del possesso sono infatti le parole d'ordine di un Toro che sta cambiando radicalmente pelle rispetto alle ultime stagioni. Ed i dati stanno confermando come la strada imboccata sia quella giusta. Ulteriori passi avanti da compiere non mancano, ma dal punto di vista dei palloni recuperati i granata viaggiano ad un ritmo simile a quello dell'Atalanta. E non a caso sono arrivati i complimenti del presidente Cairo: "Ho visto tante cose buone, il mister sta facendo un buon lavoro ed i giocatori hanno risposto positivamente. Forse ci manca qualche punto ma si sono viste cose buone".