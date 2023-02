Calabria-Buongiorno, percorsi simili: dalle giovanili alla fascia da capitano

Dopo aver conseguito la Laurea in Economia Aziendale ed essere diventato Dottore , Buongiorno continua a studiare da capitano. Al momento, la fascia è infatti ufficialmente sul braccio di Rodriguez, ma, nelle gerarchie, il classe 1999 viene subito dopo, e già diverse volte si è tolto la soddisfazione di indossarla dal 1'. Stesso percorso per Davide Calabria, che in punta di piedi si è inserito nelle rotazioni del Milan, arrivando fino a vincere lo scudetto e, con l'addio di Romagnoli, a diventarne definitivamente il capitano.

Calabria-Buongiorno, a San Siro l'incontro tra capitani cresciuti nel vivaio

Calabria e Buongiorno si affronteranno stasera, 10 febbraio, in un match che può dir molto circa la stagione di Milan e Torino. Il rossonero potrebbe partire dal 1' sulla fascia destra del 3-4-3 di Pioli (ma deve fronteggiare la concorrenza di Saelemaekers), mentre il granata è in ballottaggio con Rodriguez per un posto da titolare sul centrosinistra della difesa. Se Buongiorno dovesse spuntarla, lui e Calabria potrebbero trovarsi in mezzo al campo a stringersi la mano prima dell'inizio del match, orgogliosi di poter vestire ancora una volta la maglia della propria squadra del cuore, in un palcoscenico importantissimo come quello di San Siro, il tutto con la fascia di capitano al braccio.