Torino, Buongiorno si è laureato: “Finalmente Dottore”

Alessandro Buongiorno fa sapere attraverso un post sul proprio profilo Instagram che ha terminato con successo il suo percorso di studi in Economia Aziendale presso l'Università Telematica Pegaso. Nel post condiviso dal giocatore compare la foto del difensore granata con la corona di alloro in testa e la tesi di laurea in mano sul "Marketing emozionale nel calcio, l'esempio del Torino FC". La foto di Alessandro Buongiorno è inoltre accompagnata dalle seguenti parole: "Ho sempre creduto che lo studio fosse un percorso da portare a termine, fino in fondo. Ne è valsa la pena. E ne varrà sempre la pena. Sono davvero orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo. Finalmente DOTTORE".