Era già stato un obiettivo per il mercato e ora il Torino è tornato a bussare alla porta del Partizan Belgrado per le prestazioni di Ognjen Ugresic, giovane serbo del 2006 che è cresciuto nelle giovanili del team di Belgrado. È tornato vivo l'interesse per un giocatore che piace molto al DS Petrachi, che aveva già tentato di prenderlo a gennaio. Il Toro con il Partizan ha già contrattato in merito al prestito di Demba Seck, che è destinato a tornare alla corte granata in estate, dopo aver fatto bene nella capitale serba. E così si apre una possibilità per i granata, cioè ricorrere al senegalese per far leva sulla squadra serba e giungere così ad un accordo per Ugresic.

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Chi è Ognjen Ugresic: i suoi numeri recenti

Anche Seck non ha demeritato al Partizan

8 gol e 4 assist complessivi in 44 presenze, molte da titolare e 2411 minuti disputati. Questo è il biglietto da visita del diciannovenne serbo nella sua prima stagione per interno con la prima squadra del Partizan Belgrado. Così facendo il centrocampista di Kikinda ha migliorato il suo score personale dell'annata precedente, passata nell'Under 19 con qualche presenza nel Partizan, composto da 5 reti e 1 assist in 27 apparizioni totali. Alto 1 metro e 90 e di piede destro, Ugresic è un centrocampista dalla spiccata duttilità e dalle buone doti realizzative, con il vizietto di procurare gol, ma anche di fornire passaggi vincenti ai compagni, con una presenza anche nella nazionale maggiore serba.Ma nella formazione serva ha giocato un altro volto noto in quel di Torino, che è riuscito ad esprimersi su buoni livelli durante il prestito di quest'anno: Demba. Il calciatore senegalese ha messo in mostra le proprie qualità nell'arco del 2025/26, soprattutto nel campionato serbo, collezionando ben 6 gol e 7 assist, che uniti a quello nelle fasi finali del campionato e a quello realizzato nella fase delle qualificazioni di Europa League, fanno 9 totali in stagione. Una vera e propria arma in più per il Torino che può puntare sulla possibile voglia del Partizan di riprendere Seck per ammorbidire la richiesta e giungere ad un accordo per l'eventuale arrivo all'ombra della Mole di Ognjen Ugresic.