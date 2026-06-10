Si inizia a muove il mercato del Torino. Il club ha chiuso il capitolo del nuovo allenatore, con panchina che sarà affidata ad Ignazio Abate. L'ex Juve Stabia firmerà un biennale, per lui si tratta di un ritorno in granata dopo l'esperienza da giocatore nell'annata 2008/2009. Ora spazio al mercato e secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio un primo nome è quello di Ognjien Ugresic, classe 2006, centrocampista serbo del Partizan Balgrado. Il giocatore era stato già cercato nella scorsa sessione di mercato invernale.

BELGRADE, SERBIA - OCTOBER 11: Ognjen Ugresic of Serbia shoots ahead of Arlind Ajeti of Albania during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Serbia and Albania at on October 11, 2025 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Images)