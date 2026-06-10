Nel radar del Torino è entrato il centrocampista classe 2006 Ugresic, attualmente in forza al Partizan Belgrado
Si inizia a muove il mercato del Torino. Il club ha chiuso il capitolo del nuovo allenatore, con panchina che sarà affidata ad Ignazio Abate. L'ex Juve Stabia firmerà un biennale, per lui si tratta di un ritorno in granata dopo l'esperienza da giocatore nell'annata 2008/2009. Ora spazio al mercato e secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio un primo nome è quello di Ognjien Ugresic, classe 2006, centrocampista serbo del Partizan Balgrado. Il giocatore era stato già cercato nella scorsa sessione di mercato invernale.
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