Il Torino è alla ricerca di un portiere titolare in vista della prossima stagione. Dopo la stagione difficile di Israel ed il suo possibile addio alla maglia granata questa estate, Petrachi sta valutando diversi profili per sostituire l’uruguaiano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzo, tra i profili sondati dal direttore sportivo granata figura anche il nome di Lorenzo Montipó. Il classe 1996 è uno dei portieri sul taccuino del direttore sportivo leccese. Il portiere del Verona che già in passato era stato seguito con interesse dal Toro, è tornato tra i profili valutati per diventare il titolare tra i pali in vista della prossima stagione. Sondato già a fine marzo come possibile alternativa a Falcone e Livakovic, l’estremo difensore potrebbe lasciare la squadra veneta dopo la retrocessione in Serie B arrivata con largo anticipo quest’anno, cosa che renderebbe tra l’altro un po’ più semplice la trattativa.