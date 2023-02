Il Torino si prepara a tornare in campo in Serie A, per affrontare il Milan di Pioli a San Siro nella giornata numero 22. I granata arrivano a questa partita con una defezione molto importante, quella di Ricci. Out anche Pellegri, Zima, Lazaro; Ilic convocato, ma non in perfette condizioni; partirà dalla panchina. Viste le circostanze, sono tanti i dubbi di formazione che deve sciogliere Juric, a partire ovviamente dal centrocampo. Il tecnico si prenderà tutto il tempo necessario per decidere e sorprese non sono escluse.