Che fine ha fatto Zima? Chiuso da Djidji, per lui solo 25′ disputati in stagione

Che fine ha fatto David Zima ? Il classe 2000, per il quale Juric non ha mai nascosto un grande apprezzamento, è finito al fondo delle gerarchie del Torino di questa stagione. Considerate le scelte effettuate dal tecnico croato sinora, infatti, il ceco è il quinto difensore. E' vero che l'annata è appena agli inizi, e che tutto può ancora succedere, ma i segnali per l'ex Slavia Praga sono tutt'altro che confortanti.

13 minuti giocati nel finale del match con l'Inter, durante i quali, con un suo errore, ha dato il via all'azione del gol dei nerazzurri, e 12 con il Sassuolo. E' questo il magrissimo bottino di Zima in questo inizio di stagione. Tra i granata che hanno disputato almeno un minuto quest'anno, il ceco, che, ricordiamo, ha saltato le prime 4 gare stagionali per un infortunio alla spalla, è attualmente terz'ultimo, con i soli Karamoh e Bayeye che hanno fatto peggio (7 minuti giocati da entrambi). Persino Segre , sicuro dell'addio al Toro da inizio estate, ha giocato più minuti (28'). Insomma, un'annata sinora ai margini, chiuso da Djidji sulla destra del tridente difensivo, e da Schuurs e Buongiorno al centro.

Alle porte adesso c'è la Juventus, e le chance di partire dal 1' per David Zima rasentano lo zero. Con ogni probabilità, infatti, Juric farà a meno di lui nel derby, nonostante l'anno scorso, proprio nella stracittadina torinese, il tecnico puntò su di lui per sostituire lo squalificato Djidji e gli affidò la marcatura di un giocatore molto pericoloso come Chiesa. Il prossimo sabato - 15 ottobre - invece, il ceco resterà in panchina, aspettando la sua chance, che dovrà sfruttare al meglio per risalire le gerarchie e affermarsi veramente nel Torino, società che, per assicurarsi le sue prestazioni sportive, nell'estate 2021 ha investito 5 milioni.