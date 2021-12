Coppa Italia, Sampdoria-Torino: probabili formazioni, news e dove vederla in tv o streaming

Le probabili formazioni di Sampdoria-Torino, valida per il secondo turno di Coppa Italia, ultime news e dove vedere la partita

Questa sera - giovedì 16 dicembre alle 21:00 - il Torino scenderà in campo al Marassi di Genova, per il secondo turno di Coppa Italia contro la Sampdoria. Dopo la vittoria contro la Cremonese, il Torino incontrerà, in caso di successo contro i blucerchiati, la Juventus di Allegri. Di seguito, tutte le informazioni sul match: le probabili formazioni, dove poter seguire la partita e le ultime news sulla gara.