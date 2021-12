Coppa Italia, il tabellone: la vincente di Sampdoria-Torino troverà la Juventus

Giovedì sera i granata di Juric sfideranno in trasferta i blucerchiati, in palio c'è il derby negli ottavi

Quest'oggi, martedì 14 dicembre, riprenderà la Coppa Italia 2021/2022 con il turno dei sedicesimi di finale che vedrà impegnato anche il Torino di Ivan Juric. La formazione granata scenderà in campo giovedì 16 alle ore 21:00 per affrontare in trasferta la Sampdoria. La vincente di questo match affronterà negli ottavi la Juventus, vincitrice dell'ultima edizione della manifestazione. Per il Toro dunque contro la Sampdoria sarà una partita importante perché in caso di esito positivo potrebbe guadagnarsi la possibilità di sfidare i bianconeri nel derby della Mole per tentare di riscattarsi dopo la sconfitta in campionato. Di seguito nel dettaglio tutte le partite di questi sedicesimi di finale che prenderanno il via oggi e si chiuderanno giovedì dopo la gara del Toro.