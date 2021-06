Da Nkoulou a Murru: quelli che il prossimo 30 giugno salutano il Torino

Entro il 30 giugno la società e i calciatori dovranno prendere una decisione: continuare insieme o salutarsi

Il tempo scorre e tra poco più di due settimane terminerà ufficialmente la stagione sportiva 2020/2021, con la fine dei contratti e dei termini per esercitare i diritti di riscatto. In casa Torino c'erano dieci situazioni di calciatori per i quali entro il 30 giugno occorreva fare una scelta riguardo la prosecuzione della loro carriera. In due di questi casi il Torino ha deciso di prolungare il legame, mentre gli altri otto giocatori lasceranno Torino a parametro zero o torneranno nelle società che detengono il loro cartellino.

I "NO" - Il primo ad esser certo di lasciare Torino è sicuramente Nicolas Nkoulou, il quale ha già detto pubblicamente che non prolungherà il proprio contratto. Sono stati quattro anni intensi quelli vissuti dal camerunense tra le mura del Filadelfia. Ha rappresentato spesso una colonna portante della difesa granata, ma ha anche avuto momenti davvero complicati. I rapporti con la società sono stati, in alcune occasioni, anche molto tesi, raggiungendo il punto di rottura a settembre 2019 dopo la sfida di Europa League contro il Wolverhampton: da allora ha ricucito i rapporti ma non si è più visto, se non a sprazzi, il calciatore di prima. Saluteranno Torino anche Amer Gojak e Federico Bonazzoli. Entrambi arrivati nell'ultimo giorno del mercato estivo-autunnale del 2020, non hanno saputo incidere a dovere. Il bosniaco si è fermato a sole 7 presenze con almeno 45 minuti giocati a fronte delle 10 necessarie per rendere automatico l'obbligo di riscatto. Anche l'attaccante - che allo stesso modo non ha centrato determinate condizioni per l'obbligo di riscatto - non ha convinto, e farà dunque ritorno alla Sampdoria. Sempre a Genova è destinato a tornare Nicola Murru. L'esterno sinistro si è accasato al Toro tramite un'operazione con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Le possibilità che l'opzione venga esercitata è assai remota. Salvo sorprese, infine, non verrà prolungato anche il contratto del terzo portiere Samir Ujkani. Ha già lasciato il Torino a parametro zero, lasciando il Torino per firmare con il Las Palmas, anche il giovane difensore classe 1999 Erick Ferigra. Scadono anche i contratti del terzino sinistro clase 1996 Matteo Procopio e dell'attaccante moldavo classe 1999 Vitalie Damascan.