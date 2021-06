Calciomercato, il Torino ha deciso: niente riscatto per Gojak

Il bosniaco si è fermato a sole 7 presenze con almeno 45 minuti giocati a fronte delle 10 necessarie per rendere automatico l'obbligo di riscatto

LA STAGIONE - Amer Gojak non ha reso quanto sperato in stagione e non è mai riuscito ad incidere veramente in maglia granata, con l'unica rete (ininfluente ai fini del risultato) segnata in occasione del 3-0 contro il Parma all'inizio del 2021. A causa del suo rendimento il bosniaco è stato impiegato per 45 minuti solamente in 7 occasioni ( con Genoa, Bologna, Hellas Verona, Milan e Sampdoria in Serie A e con Lecce e Milan in Coppa Italia) e inoltre solo una volta nell'era Nicola è partito titolare, nella sconfitta per 1-0 contro la Sampdoria a Marassi.