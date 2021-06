Toro, summit in sede con Juric: confermato il ritiro a Santa Cristina

Dopo aver visitato il Filadelfia questa mattina, il tecnico croato si è recato nel primo pomeriggio nella sede granata in via dell'Arcivescovado

E' terminato poco fa il summit nella sede del Torino tra Davide Vagnati e il nuovo allenatore granata Ivan Juric. Dopo aver visitato il Filadelfia questa mattina, il tecnico croato si è recato nel primo pomeriggio nella sede in centro a Torino in via dell'Arcivescovado. Come anticipato da Toro News nei giorni scorsi, è stato confermato che il ritiro del Torino quest'anno sarà a Santa Cristina in Val Gardena dal 13 luglio, meta dove si allenò la scorsa estate il Verona guidato dallo stesso Ivan Juric.