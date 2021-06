Toro, Juric ha visitato il Filadelfia: presenti Vagnati, Comi, Moretti e Barile

Il tecnico croato ha fatto capolino al Filadelfia per la prima volta: al via la sua era

Lo avevamo preannunciato su Toro News in apertura questa mattina: oggi sarebbe stato il primo giorno in granata di Ivan Juric. Il tecnico croato puntuale ha fatto capolino allo stadio Filadelfia, iniziando ufficialmente il proprio percorso al Torino. Juric è sfrecciato nel parcheggio sotterraneo del Filadelfia. Insieme a lui il suo vice, portato dall'Hellas Verona, Matteo Paro. Hanno svolto la visita della struttura (e Juric ha salutato da lontano i cronisti presenti) e poi, dopo circa una mezz'oretta, hanno lasciato l'impianto. Presenti anche il direttore sportivo Davide Vagnati, il direttore generale Antonio Comi, il direttore operativo Alberto Barile ed Emiliano Moretti, il cui ruolo in società verrà deciso nelle prossime ore dopo l'arrivo di un nuovo team manager.