Ezio Rossi, compie oggi 60 anni il difensore dal Dna granata

Il 31 luglio 1962 nasceva a Torino Ezio Rossi, uno dei difensori più apprezzati dal popolo granata. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili del Toro, il 1 settembre 1982 esordì in Prima Squadra in un Benevento-Torino 1-2. In quegli anni, i granata si contraddistinguevano per la grinta e per la voglia di non mollare mai e Rossi divenne presto simbolo di questa filosofia. Anche dopo la retrocessione in Serie B nella stagione ’88-’89, il difensore decise di restare, al fine di aiutare la squadra a risalire in A il prima possibile. Con 192 presenze e 12 gol tra campionato e coppe nella sua parentesi da professionista in granata, Ezio Rossi è ricordato ancora oggi con grande stima e affetto da gran parte del tifo del Torino. Tra il 2003 al 2005 ebbe anche l'opportunità di sedere sulla panchina granata.