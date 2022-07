Calciomercato Torino, Kone verso un nuovo prestito. Frosinone in pole

Tanto resta da fare sul mercato per il Torino, in entrata come in uscita: parecchi sono i giocatori granata che non rientrano nei piani di Juric, e uno di questi è Ben Lhassine Kone. Il centrocampista, che aveva fatto il suo esordio col Toro la scorsa stagione e con il contratto in scadenza nel 2024, è rientrato dai 6 mesi di prestito al Crotone, e sembra essere destinato a ripartire nuovamente.

Kone, che si è unito al gruppo in Austria in ritardo per un leggero acciacco fisico, va verso una nuova cessione in prestito, utile per dargli la possibilità di giocare e mettersi in mostra, con la speranza di ritornare nuovamente sotto la Mole con buone probabilità di restarci. Su queste colonne, in passato vi avevamo raccontato di una trattativa in fase avanzata tra Torino e Perugia (club che resta sulle tracce del giocatore), ma nelle ultime ore c'è stato un sorpasso, ovvero quello del Frosinone, società che ora è in prima fila per aggiudicarsi in prestito le prestazioni sportive del granata. Staremo a vedere cosa accadrà, ma nel futuro di Kone sembra esserci un'altra avventura in Serie B.