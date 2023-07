Gemello scavalca Popa, al momento è il secondo portiere del Toro

Gemello scavalca Popa nelle preferenze per il ruolo di dodicesimo uomo, mentre per il ruolo di quarto portiere avanza Matteo Brezzo

Piero Coletta

"Secondo il preparatore Cataldi, Gemello in questo momento è più avanti rispetto a Popa. Quindi dietro Milinkovic-Savic c'è Gemello, per adesso è lui il nostro secondo portiere". Con queste parole Ivan Juric ha aperto e chiuso il capitolo relativo al secondo portiere in casa Torino. Se ad inizio mercato la situazione sembrava tendere verso Mihai Popa, ora la situazione si è completamente ribaltata. Al momento è Luca Gemello ad essere in vantaggio sul rumeno, mercato permettendo però.

Luca Gemello scavalca Popa, per il vice Vanja c'è lui — Prima del ritiro il quadro relativo al portiere classe 2000 era quello di un prestito in Serie B per poter trovare continuità in termini di minutaggio e di prestazioni. Oggi la situazione è mutata. La possibilità di una partenza a titolo temporanea c'è sempre e non va esclusa a priori. L'estremo difensore ha anche aperto alla permanenza in granata, ma vuole delle garanzie. Innanzitutto tecniche, e quindi la possibilità digiocare qualche partita alternandosi a Milinkovic-Savic. Strada al momento percorribile visto l'infortunio occorso al titolare. In secondo luogo c'è l'aspetto contrattuale: l'entourage del giocatore gradirebbe un rinnovo del contratto con adeguamento dell'ingaggio.

Popa non ha convinto appieno, avanza Brezzo come quarto — Il portiere rumeno era stato il primo acquisto dell'estate adoperato da Davide Vagnati. Si era parlato subito molto bene del giocatore, un estremo difensore abile nel parare i calci di rigore. Il ritiro estivo però ha mostrato un'altra situazione. Popa non ha fatto male, ha mostrato dei lampi importanti, ma sta ancora pagando il tipico ambientamento ad una nuova realtà calcistica. Per questo motivo Gemello è balzato in avanti nelle gerarchie per il ruolo di dodicesimo uomo. Intanto c'è anche il capitolo quarto portiere da affrontare. Le quotazioni di Matteo Brezzo, classe 2005, sono in forte ascesa per ricoprire il ruolo. Inoltre potrebbe essere un'occasione per lo stesso giocatore di allenarsi con Gemello. In una recente intervista rilasciata a Torino Channel, il giovanissimo portiere aveva detto di voler "rubare" la reattività del suo collega.