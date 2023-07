Personalità, cura dei dettagli e fondamentali: il metodo Cataldi per i portieri

Il rapporto con Juric

Del resto questa attenzione per i fondamentali non deve stupire dato che Cataldi sta allenando un parco portieri decisamente giovane. Brezzo (classe 2005), Popa e Gemello sono appena all'inizio delle rispettive carriere, ma anche lo stesso Milinkovic-Savic è ancora un estremo difensore molto giovane. Il serbo ha dovuto fare i conti con alcune lacune di natura tecnica, motivo per cui un lavoro specifico come quello che sta eseguendo con Cataldi non può che giovare alla sua crescita. Nel considerare l'approccio del nuovo preparatore con l'ambiente granata non si può trascurare l'ottimo rapporto con Juric: bastano uno sguardo o una parola del tecnico perché l'ex Verona sappia subito dove servano i portieri.