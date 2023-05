Torino, ecco chi è Popa: nazionale Under 21 romeno, alto 190 cm e pararigori

Torino, la carriera di Popa: dalla scuola calcio di Hagi all'Under 21 della Romania

Mihai Popa, nato il 12 ottobre 2000 a Costanza (Romania), è un portiere alto 190 centimetri. Il ragazzo è cresciuto calcisticamente nella prestigiosa Gheorghe Hagi Football Academy dall'età di nove anni. Esordisce coi professionisti nel Farul Costanza nel corso della stagione 2018-19. L'anno successivo passa all'Astra Giurgiu che lo cede in prestito al Rapid Bucarest. Torna maturato ed inizia a giocare: termina il campionato 2020-21 con 15 presenze. L'Astra, però, retrocede e lui passa al Voluntari di cui è immediatamente il titolare. Le ottime prestazioni in patria gli consentono di guadagnarsi l'Under 21 (con cui giocherà l'Europeo di categoria in programma a giugno proprio in Romania) e la Nazionale Olimpica (ha disputato le Olimpiadi nel 2021; al momento non ha ancora debuttato con la nazionale maggiore). In due stagioni al Voluntari (21-22 e 22-23) totalizza 75 presenze, impreziosite da ben 28 clean sheet. Il portiere si è anche distinto come un buon pararigori: nelle ultime due stagioni ne ha parati cinque. Adesso in Italia potrà giocarsi le sue carte: al Torino partirà come secondo di Vanja Milinkovic-Savic.