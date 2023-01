Gian Piero Ventura, 75 anni per l’allenatore che portò il Toro dalla B all’Europa

Spegne oggi 75 candeline Gian Piero Ventura, pilastro della storia recente del Torino, che guidò i granata alla promozione dalla Serie B alla Serie A e poi all'Europa, e che vinse il derby della Mole a vent’anni di distanza dall'ultima volta. Arrivato in granata nell'estate 2011, al termine della prima stagione, Ventura centrò l'obiettivo promozione, concludendo il campionato in seconda posizione alle spalle del Pescara, ma riportando comunque i granata in Serie A dopo due anni di assenza. Nell'annata 2013/2014 poi, il suo Torino si piazzò al settimo posto in classifica e, complice la squalifica del Parma, trovò lo storico accesso all'Europa League, una competizione in cui i granata arrivarono sino agli ottavi di finale, superando anche l'Athletic Bilbao ai sedicesimi grazie alla grande impresa del San Mamés. Guidando il Toro, Ventura centrò anche un importante record personale, legato comunque alla storia della società: superò infatti nomi del calibro di Emiliano Mondonico e Gigi Radice in numero di panchine consecutive alla guida dei granata, raccogliendone ben 217. Lasciò il club dopo cinque stagioni per guidare la Nazionale Italiana - scelta che lo stesso Ventura avrebbe poi sconfessato - raccogliendo una scottante delusione.